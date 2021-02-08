В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 141 новых случаев коронавируса, умер 47 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 47;

выздоровели - 2 697 человек;.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболели - 1 246 990 человек;

выздоровели - 1 075 743 человек;

летальных исходов - 23 644;

Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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