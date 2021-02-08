По состоянию на понедельник, 8 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок уверенно продолжают расти в первый день рабочей недели, и превысили психологический уровень в $60 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,71 (1,2%) - до $60,05 за баррель. По итогам торгов 5 февраля эти контракты подорожали на $0,5 (0,9%) - до $59,34 за баррель, что является максимумом с 29 января 2020 года.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,62 (1,09%) - до $57,47 за баррель. В минувшую пятницу эти фьючерсы выросли в цене на $0,62 (1,1%) - до $56,86 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,58 в пользу Brent.

По данным западных информагентств, ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в этой стране.

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров - максимальное число за полгода, - перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти. В последний раз Китай закупал нефть в таких больших объемах незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Ранее мы писали, что нефть "падает" из-за нового типа COVID. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта.

Кроме того, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 49,09 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,09 доллара за баррель.

Читайте также, черное золото на фоне новостей об американской вакцине от COVID-19. Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до $44,37 за баррель.

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