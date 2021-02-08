Под Ривне маршрутка столкнулась со снегоуборочной машиной (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля, около 7:00 утра в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На автодороге Киев-Чоп вблизи села Синев бывшего Гощанского района столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
"По предварительным данным, травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи врачами "скорой" были отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Всех пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.
Отмечается, что по внешним признакам оба водители трезвы, однако они будут проходить обследование на состояние алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем в жутком ДТП пострадали военные. Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в городскую больницу.
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