В результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии погибли по меньшей мере 26 человек. Еще 171 человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил глава полиции штата Уттаракханд Ашок Кумар в Twitter.

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"По последним данным, до 20:00 (по местному времени) 8 февраля в Таповане были найдены тела 26 человек. 171 человек по-прежнему числится пропавшим без вести", - написал он.

Final number of dead body recovered in Tapovan till 8 p.m. on 8th February is 26. 171 people still remain missing out of which around 35 are supposed to be in the Tunnel where rescue operation is still going on.@DDNewslive @ANI @aajtak @ZeeNews @ABPNews @htTweets @timesofindia — Ashok Kumar IPS (@Ashokkumarips) February 8, 2021

Кумар также отметил, что спасательная операция в тоннеле "Тапован", расположенном в округе Чамоли, продолжается. Там ищут 35 человек, которые пропали без вести.

"Около 35 человек, которые считаются пропавшими без вести, находятся в тоннеле, где все еще продолжаются спасательные операции", - добавил он.

Напомним, катастрофа в Индии произошла около 8:00 утра по местному времени. Схождение ледника повлекло за собой масштабный потоп из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

Ранее мы писали о том, что в Индии случилось трагическое ДТП. В западном индийском штате Гуджарат многотонный грузовик переехал заснувших на дороге рабочих. В результате инцидента погибли 15 человек.

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