В результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии погибли по меньшей мере 26 человек. Еще 171 человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил глава полиции штата Уттаракханд Ашок Кумар в Twitter.

"По последним данным, до 20:00 (по местному времени) 8 февраля в Таповане были найдены тела 26 человек. 171 человек по-прежнему числится пропавшим без вести", - написал он.

Final number of dead body recovered in Tapovan till 8 p.m. on 8th February is 26. 171 people still remain missing out of which around 35 are supposed to be in the Tunnel where rescue operation is still going on.@DDNewslive @ANI @aajtak @ZeeNews @ABPNews @htTweets @timesofindia