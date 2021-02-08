"Дистанційка" для голови Конституційного Суду. Олександр Тупицький, відсторонений від посади на два місяці, і далі працює вдома. Про це повідомляють у пресслужбі установи. Адже суддю, за його словами, фізично не допускають на робоче місце - навіть щоб забрати необхідну для оформлення документів печатку.

Як від цього можуть постраждати інші співробітники суду?

Багатомільйонні борги за комірне та затримки зарплат для майже трьохсот співробітників. Про так наслідки відсторонення Олександра Тупицького звітують у Конституційному суді.

Анатолій Селіванов, науковий радник Конституційного Суду України:

Людина, яка не має доступу до сейфа, а сейф знаходиться в кабінеті - він має скористатись печаткою. У суду крім 18 суддів є ще апарат - це секретаріат КСУ. Працюють там 280 працівників. Потрібна печатка - аби сплатити. Державний обов'язок, сплатити платежі, які надходять до казначейства.

Рішення про відсторонення Тупицького наприкінці грудня прийняв Президент. На "висушені канікули" голову КС відправив на 2 місці. Своє рішення пояснив: такий крок потрібен, аби вирішити конституційну кризу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми повинні не допустити того, щоб цю проблему почала вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, щоб це, або інше рішення КС буде використано ворогами нашої країни для дискредитації країни за кордоном.

Все - через скасування Конституційним судом обов'язкового е-декларування для чиновників. Тоді під стінами інституції протестувальники вимагали від суддів відмовитися від такого рішення. Згодом деякі норми антикорупційного законодавства Парламент та Кабмін відновили, а от рішення Офісу президента щодо відсторонення Тупицького у Венеційській комісії не підтримують, зазначають у КСУ.

Анатолій Селіванов, науковий радник Конституційного Суду України:

Ми отримали висновки Венеційської комісії. Вони сказали: "спочатку внесіть зміни до закону, а потім вибори суддів". Оцей висновок я направив у Венеційську комісії для того, щоб переконати їх, що ми дуже уважно дивимось на всі документи, які надходять до КС.

За кілька тижнів термін відсторонення спливає, а от процес поновлення Тупицького на посаді може затягнутися. Адже така практика тимчасового позбавлення посади голови КСУ в Україні - вперше. Невідомо також, хто буде виконувати обов'язки голови Конституційного суду весь цей час. А отже інституція, може лишитися без керівника, працівники без зарплатні, а комунальники без оплат за комірне ще на невизначений термін.