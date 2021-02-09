21-летний игрок "Шахтера" Владислав Вакула попал в ДТП на элитном авто. Авария произошла 8 февраля около часа ночи в Мариуполе, на перекрестке улиц Флотской и Бахчиваджи, сообщает местный Telegram-канал.

Читайте также ДТП "унесло" жизнь известной итальянской спортсменки

"Владислав Вакула на автомобиле Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил знак. Авария случилась прямо перед патрульной полицией", - говорится в сообщении.

К счастью, людей на тротуаре не было, поэтому никто не пострадал. Не пострадал и сам Вакула.

Владислав Вакула является игроком "Шахтера". Примечательно, что вторую часть текущего сезона он должен был провести в "Десне", однако покинул черниговский клуб вскоре после подписания с ним арендного соглашения.

Как отмечалось, уход Вакулы инициировал лично главный тренер "Десны" Александр Рябоконь. Причиной называют нарушение игроком спортивного режима.

Ранее мы писали о том, что известного спортсмена-экстремала сбил автомобиль под Уманью. Олег Мамонтенак стал жертвой ДТП и находится в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.