Медичне волонтерство. Одна з київських стоматологій уже не перший рік відправляє на Донбас пересувний кабінет, щоб просто на передовій лікувати бійців. Попит на лінії зіткнення великий - за день медики приймають майже сотню пацієнтів.

"Военный, который оставил свою семью и приехал сюда, мы обязаны ему помочь", - говорить Салім Караме - ліванець, який пов'язав свою долю з Україною. У столиці чоловік створив мережу стоматологічних клінік. Утім щороку його можна побачити тут - на Донбасі - у пересувному стоматкабінеті. Салім безплатно лікує зуби українським військовим.

"Я считаю, что каждый в сложные моменты обязан помочь своей стране, в которой он живет. Я обязан Украине многим. Украина заслуживает, чтобы мы ее поддержали. Приезжаю каждый год три-четыре раза. Перед Новым годом, на Пасху и каждый раз перед своим Днем рождения я приезжаю свой День рождения отмечать на зоне фронта", - говорить Селім Караме, волонтер.

І бувало, що зустрічати свій день народження чоловікові доводилося в найгарячіших місцях фронту. Авдіївка, Зайцеве. Тепер тут, на неспокійному Луганському напрямку. Машина оснащена надсучасною технікою - не дешевою. Та здоров'я українських захисників значно цінніше, каже лікар центру стоматології інституту імені Богомольця - Святослав. Заради таких виїздів він бере відпустку на роботі.

"У хлопців ускладнений, неускладнений карієс, який потребує лікування і вони не мають можливості звернутися до стаціонарних державних чи військових госпіталів у великих центрах, тому ми повинні тут їм допомагати. - Не бояться? - Ні! - Вони нічого не бояться. Ті, хто бояться - ті вдома сидять", - зазначив Святослав Смірнов, лікар-стоматолог.

"Стоїмо на прийом у черзі пломбу зробити Від усіх мабуть треба йому подякувати за його справу, за те - що він робить", - наголосив Роман, військовослужбовець Збройних сил України.

"Ззвісно, є робота і є багато пацієнтів. Вчора було близько п'ятдесяти чоловік, сьогодні теж. Приїхали о 13.00, я їх зустрів і вони одразу взялися за роботу", - говорить Анатолій Чуйкін, в.о. начальника медичної служби військової частини.

Салім каже: цього разу може надати стоматологічну допомогу трьом сотням бійців. Працюють двома машинами. Є портативні рентген-апарати. Для кожного армійця підготовлений одноразовий набір інструментів:

"Мы не берем какие-то дешевые, либо какие-то использованние, вот каждый набор - и здесь написано: АТО. Он стерильны,й запечатанный и для хирурга точно также"

У зоні ООС бригада медиків пробуде ще кілька днів. Прийматимуть пацієнтів до пізнього вечора, доки не використають усі наявні матеріали.