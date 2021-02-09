По последним данным в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии погибли 28 человек. Еще более 170 человек считаются пропавшим без вести.

Спасатели проводят операцию по спасению 35 строителей, которые уже два дня заперты в тоннеле.

Спасатели с помощью бульдозеров расчистили камни у входа в тоннель длиной 2,5 км. Используется тепловизионное оборудование для поисков.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что тринадцать населенных пунктов были изолированы из-за схождения ледника. Еду и другие припасы им доставляли авиацией.

Властям еще предстоит окончательно определить причину катастрофы, однако исследователи полагают, что сильный снегопад, сопровождаемый ярким солнечным светом в сочетании с повышением температуры, могли спровоцировать обрушение ледника.

Напомним, катастрофа в Индии произошла около 8:00 утра по местному времени. Схождение ледника повлекло за собой масштабный потоп из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

Ранее мы писали о том, что в Индии случилось трагическое ДТП. В западном индийском штате Гуджарат многотонный грузовик переехал заснувших на дороге рабочих. В результате инцидента погибли 15 человек.

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