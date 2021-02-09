Возле Куршевеля разбился вертолет [ Редактировать ]
Во французских Альпах вблизи горнолыжного курорта Куршевель произошло крушение вертолета. В результате происшествия два человека погибли, еще трое были госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter.
Сигнал о крушении вертолета поступил примерно в 17:20 по местному времени. Он упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар.
Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.
По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.
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Кроме того, на Южном острове Новой Зеландии вертолет потерпел крушение и упал на пляж. Трагедия произошла на месте отдыха в 30 километрах от города Кайкоура.
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