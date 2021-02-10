Авиакатастрофа в Индонезии: опубликован предварительный доклад [ Редактировать ]
В Индонезии следователи сообщили о неполадках в работе автомата тяги Boeing 737-524, разбившегося в акватории Яванского моря. Однако окончательного заключения о проблемах с автоматом тяги пока нет.
Об этом говорится в опубликованном предварительном докладе комитета по обеспечению безопасности на транспорте о ходе расследования катастрофы лайнера авиакомпании Sriwijaya Air.
"Автомат тяги работал аномально, при этом неполадки в его работе возникали и до катастрофы", - отмечается в документе.
Следователи продолжат изучение данного элемента, системы предупреждения опасного сближения с землей, а также проверят техническое обслуживание лайнера.
После расшифровки данных бортового самописца рейса SJ182, поднятого со дна моря, следователи обнаружили, что незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.
Ранее мы писали о том, что "черные ящики" разбившегося в Индонезии пассажирского самолета расшифровали. Незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.
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