Непогода в Украине: спасатели предупредили о значительных осадках и гололедице [ Редактировать ]
В четверг, 11 января, погодные условия в Украине будут оставаться сложными. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
По всей Украине, кроме юга, синоптики прогнозируют снег, а на Закарпатье, в центральных, местами северных и Харьковской областях - снег с дождем. В западных и в северных областях - значительные, в Карпатском регионе - сильные осадки.
В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами ожидается налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны - гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с, будут метели. Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.
В Киевской области днем синоптики прогнозируют значительный снег, местами - с дождем, местами - гололед; на дорогах области гололедица.
В Карпатах 11 февраля в результате прохождения очередного активного циклона с Балкан ожидается мокрый снег с последующим переходом в метели.
Ранее мы писали о том, что на Украину надвигается снежный апокалипсис. В ближайшие дни страну продолжит засыпать снегом, а затем придет антициклон - осадки прекратятся, но температура воздуха существенно снизится.
Из-за снегопадов движение транспорта на дорогах Украины сильно утруднено, также участились случаи ДТП. В связи с этим спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.
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