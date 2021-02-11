В киевском метро внезапно умер пассажир (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 11 февраля, в столичном метрополитене умер пассажир. Происшествие случилось на станции метро "Выдубичи".
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
"В Киеве на станции метро "Выдубичи" скончался пассажир, скорая констатировала смерть", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента а также личность умершего выясняются. Причина смерти пассажира пока не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в Киеве пассажир "нокаутировал" сотрудницу метрополитена. На видеоролике видно, как мужчина с медицинской маской на подбородке подходит к пункту пропуска пассажиров. Между ним и сотрудницей метрополитена завязывается разговор, а затем мужчина резко подходит к женщине и бьет ее головой в лицо.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Инцидент произошел возле станции метро "Левобережная"
С остальным персоналом супермаркета провели образовательную беседу
В результате аварии погибли водители транспортных средств
На севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте