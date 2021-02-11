В четверг, 11 февраля, в столичном метрополитене умер пассажир. Происшествие случилось на станции метро "Выдубичи".

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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"В Киеве на станции метро "Выдубичи" скончался пассажир, скорая констатировала смерть", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента а также личность умершего выясняются. Причина смерти пассажира пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пассажир "нокаутировал" сотрудницу метрополитена. На видеоролике видно, как мужчина с медицинской маской на подбородке подходит к пункту пропуска пассажиров. Между ним и сотрудницей метрополитена завязывается разговор, а затем мужчина резко подходит к женщине и бьет ее головой в лицо.

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