Мужчина устроил резню в метро (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 1 февраля, в Брюсселе (Бельгия) случилось страшное происшествие. Так, мужчина с ножом напал на пассажиров в метро на станции Восточный Вокзал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Я был в машине. Внезапно услышал чей-то крик. Повернулся и увидел мужчину, который ранил женщину в горло. Я не знал, что делать. Она истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали", - рассказывает очевидец.
Нападавший на женщину в Брюсселе арестован. По предварительным данным, жертва была его бывшей девушкой.
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