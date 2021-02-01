В понедельник, 1 февраля, в Брюсселе (Бельгия) случилось страшное происшествие. Так, мужчина с ножом напал на пассажиров в метро на станции Восточный Вокзал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Я был в машине. Внезапно услышал чей-то крик. Повернулся и увидел мужчину, который ранил женщину в горло. Я не знал, что делать. Она истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали", - рассказывает очевидец.



Нападавший на женщину в Брюсселе арестован. По предварительным данным, жертва была его бывшей девушкой.

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