В Киеве водитель маршрутки жестко избил пассажира (видео) [ Редактировать ]
В Киеве возле станции метро "Левобережная" водитель маршрутки устроил драку с пассажиром, который якобы отказался платить за проезд.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"В Киеве в маршрутке 316 у метро "Левобережная" один из мужчин отказался платить за проезд, водитель незамедлительно отдал ему фидбэк: развернутую обратную связь", - говорится в сообщении.
Внимание: видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику!
Ранее мы писали о том, что в Киеве водители маршруток устроили драку посреди улицы. Причина конфликта пока неизвестна.
Также сообщалось, что в Харькове пассажир такси изнасиловал водителя. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, который был неоднократно судим. Сейчас насильнику объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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