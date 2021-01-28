Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали тревожное заявление о возможности новой пандемии. Она может быть вызвана вирусом Nipah или NiV, который нашли в Малайзии в 1999 году. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно:

Смертность от NiV может составить 40-75% .

от NiV может составить . Вирус очень быстро распространяется.

Заболевание может протекать как бессимптомно , так и вызвать смертельный энцефалит .

, так и вызвать . Лекарства от него пока не изобретено.

Его носителями в дикой природе являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные на территории южного Китая, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Кроме того, вирус выявили у летучих лисиц в Африке. Примечательно, что сами животные им не болеют.

Заражение происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов (в первую очередь фиников, свежего сока финиковой пальмы), загрязненных выделениями зараженных крыланов.

Для профилактики NiV ВОЗ рекомендует:

сократить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания,

кипятить свежесобранный финиковый сок,

мыть и очищать от кожуры фрукты.

Что касается снижения риска передачи вируса от человека к человеку, ВОЗ рекомендует избегать физического контакта с людьми, инфицированными NiV, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс рассказал, что угроза новой пандемии совершенно реальна. Он также отметил, что она может быть опасней, чем нынешняя.