Новая пандемия Nipah: в ВОЗ сделали тревожное заявление [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали тревожное заявление о возможности новой пандемии. Она может быть вызвана вирусом Nipah или NiV, который нашли в Малайзии в 1999 году. Об этом сообщает The Guardian.
Что известно:
- Смертность от NiV может составить 40-75%.
- Вирус очень быстро распространяется.
- Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит.
- Лекарства от него пока не изобретено.
Его носителями в дикой природе являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные на территории южного Китая, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Кроме того, вирус выявили у летучих лисиц в Африке. Примечательно, что сами животные им не болеют.
Заражение происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов (в первую очередь фиников, свежего сока финиковой пальмы), загрязненных выделениями зараженных крыланов.
Для профилактики NiV ВОЗ рекомендует:
- сократить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания,
- кипятить свежесобранный финиковый сок,
- мыть и очищать от кожуры фрукты.
Что касается снижения риска передачи вируса от человека к человеку, ВОЗ рекомендует избегать физического контакта с людьми, инфицированными NiV, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.
Напомним, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс рассказал, что угроза новой пандемии совершенно реальна. Он также отметил, что она может быть опасней, чем нынешняя.
по теме
Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася - допоміг локдаун, виробився масовий імунітет, чи люди просто роблять менше тестів?
Данные университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что более 100 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии
В понедельник, 25 января, в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сделал заявление
Що приховує у собі ампула із протиковідною вакциною і для кого вона зможе стати скоріше небезпечною, аніж корисною
Що колотимуть українцям і коли нарешті почнеться масове щеплення населення?