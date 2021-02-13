В шестую годовщину подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" приходится констатировать: установления мира на Донбассе так и не удалось достичь. Минские соглашения не выполняются, Украина не демонстрирует готовности к поиску точек соприкосновения и ведению конструктивного диалога по вопросу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик", – заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау на заседании Совета Безопасности ООН.

Согласно информации, которую обнародовал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, "24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения в результате действий, связанных с продолжением конфликта, в 2020 году. Из них 8 погибли и 32 были ранены после дополнительных мер по поддержанию перемирия в конце июля".

Только в 2021 году СММ ОБСЕ зафиксировала более 3 тыс. обстрелов на Донбассе. Всего же с 27 июля 2020 года, после установления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, зафиксировано свыше 8,6 тыс. случаев таких нарушений.

Несмотря на уверения украинских властей, у официального Киева отсутствует политическая воля к разрешению конфликта и установлению мира на Востоке страны. Новая команда, вопреки предвыборным обещаниям, придя ко власти, взяла на вооружение риторику "партии войны", не соответствующую ни букве, ни духу Минских соглашений, признанных безальтернативными во всем мире.

"Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на восточной Украине, и мы призываем стороны исполнять все элементы этих соглашений", – заявила накануне в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заместитель Генсекретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

На сегодняшний день партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" является единственной политической силой в Украине, которая предлагает конкретные шаги для выхода из кризиса на Востоке страны. Разработанный и представленный широкой общественности План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины полностью соответствует Минским соглашениям и является эффективным инструментом для достижения мира в Украине. Он представляет собой последовательный комплекс шагов, реализация которых позволит провести мирную реинтеграцию Донбасса и сохранить единство Украины.

В частности, мы предлагаем возвращать не территории, а людей, обеспечив их безопасность. Для этого необходимо принятие закона об амнистии участников событий на Донбассе.

Планом-концепцией предусмотрено предоставление широкой автономии этим территориям в строгом соответствии с действующей Конституцией Украины и создание особой экономической зоны, что позволило бы регионам развиваться и восстановить разрушенную инфраструктуру. Для этого также необходимо принятие ряда законов, в том числе закона о выборах в ОРДЛО, и внесение изменений в Конституцию Украины.

План-концепция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"ссодержит конкретные предложения, позволяющие прекратить войну на Востоке Украины. Мы требуем от власти прислушаться к озвученным предложениям и предпринять конкретные шаги для восстановления мира. Мы призываем все политические силы в парламенте объединиться вокруг вопроса возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, поддержать необходимые законодательные изменения и способствовать дальнейшему мирному развитию этих территорий в составе Украины.

Мы стоим на позициях четкого выполнения "Комплекса мер…", подписанного в Минске 12 февраля 2015 года, и призываем к скорейшему урегулированию ситуации на Донбассе ради мира и процветания всей Украины.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"