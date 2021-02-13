Буду твоєю... карантинкою. Так у світі жартують напередодні Дня Святого Валентина. Відзначати найромантичніше свято року закоханим доведеться в умовах соціальної дистанції та локдауну.

Як це змінило традиції? І як гумор допомагає коханню здолати коронавірусні труднощі?

Поцілунки крізь маску та кохання на соціальній дистанції. Британські дизайнери з гумором поставилися до суворих умов цьогорічного святкування Дня святого Валентина. У країні шаленої популярності набула серія листівок із жартами довкола складного коронавірусного існування закоханих.

"Я - загарячий для тебе просто зараз!" - попереджає картка із зображенням термометра з сердечком на дисплеї.

"Побачення у захисних костюмах та з соціальною дистанцією - це так романтично!" - іронізує інша.

А ця листівка, як мудрий вірусолог, застерігає - у повітрі не тільки кохання!

Авторів кумедних привітань тішить і комерційний успіх проєкту і радість, яку вони дарують втомленим пандемією людям.

Аманда Галлам, авторка листівок:

Головне, чого мені хотілося б - щоб ці картки змусили людей усміхатися і смішити. Гадаю, нині це нам вкрай необхідно. Тож якщо листівка хоч трохи когось розвеселить - це ідеально.

Ані коронавірус, ані локдаун не здатні вбити романтику у Бельгії. Хоча на вулицях порожньо, у кондитерських напередодні свята - справжній ажіотаж. І на цукерках покупці не економлять - обирають найкращі.

Крістоф Роузем, кондитер:

Подорожі заборонені, бари й ресторани зачинені, тож люди хочуть хоча б почастуватися якісним шоколадом. Навіть, якщо це коштуватиме трохи дорожче. Позаяк цей рік був складним, замість подорожувати - люди смакують делікатеси.

Квіти, шоколад та... секс-іграшки - такий топ-рейтинг трендових "валентинок" у французів. Зачинені у своїх домівках люди шукають можливості урізноманітнити своє життя.

Ентоні Джека, житель Парижа:

Звісно, COVID-19 дуже обмежує наш вибір. Що ще нам залишається, якщо ми не можемо кудись піти? Коли ми повинні бути вдома до 18:00 і лишатися вдома у вільний час?

Торговці товарами дуже інтимного призначення звітують: продажі стабільно зростали упродовж кількох останніх місяців. А нині, перед святом закоханих, - просто бум замовлень.

Патрик Прюво, власник мережі секс-шопів:

До пандемії наша продукція уже потрапила до трендів. А COVID-19 іще пришвидшив цей процес. Можливо, тому що у часи, коли все заборонено, сексуальність один з останніх наших бастіонів свободи. Я так це інтерпретую.

Добрий виторг нині й у квіткових крамниць. Адже букети - незмінний і віками перевірений спосіб висловити свою любов. До речі, флористи зазначають: пандемія не надто знизила попит на їхню продукцію. І тішаться, що навіть під час карантину люди знаходять привід радувати коханих не лише з якоїсь особливої нагоди.