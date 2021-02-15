Ситуация в украинской промышленности требует немедленной реакции власти. По итогам прошлого года промышленное производство в Украине сократилось на 5,2%, и этот результат стал самым провальным со времен кризиса 2014-15 годов. Об этом заявил Сопредседатель фракции "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Власть пытается списать падение производства на мировой экономический и коронакризис. Но она не предприняла никаких шагов, чтобы противостоять этому. Уже второе правительство при Зеленском не имеет никакого представления, о том куда двигаться и в каком направлении развивать производство. Программы развития промышленности нет, а созданное якобы для решения проблем промышленности специальное министерство до сих пор в полезной активности замечено не было", – сказал парламентарий.

Что касается работы госпредприятий, то, по словам народного депутата, для нынешнего Кабмина - это всего лишь объекты для приватизации.

"Правительство совершенно равнодушно к их развитию и спокойно смотрит, как они разоряются. Там проблемы и убытки, потому что эти предприятия находятся под контролем иностранных "наблюдателей" и готовятся к дешевой продаже", - отметил он.

Более того, когда правительства большинства ведущих стран мира в период кризиса выделяли льготные кредиты своим производителям, снижали налоги, стремились защитить свой внутренний рынок, в Украине все происходило с точностью до наоборот.

"Защищать свою промышленность Зе –власти запрещают западные кредиторы. Они же диктуют с какими инвесторами работать, а на каких партнеров накладывать санкции. Как, например, это произошло с "Мотор-Сичью"", - отметил он.

Если такая политика будет продолжаться, подчеркнул Юрий Бойко, то мы скоро вообще лишимся отечественной индустрии.

"Власть своими действиями просто убивает инвестиционную привлекательность Украины. Мы теряем доверие партнеров, рынки сбыта и доходы от промышленного экспорта. Итогом будет массовая безработица и кризис неплатежей. Пострадают такие важные для людей сферы, как медицина, образование, социальная защита, т. е. все то, что финансируется из бюджета. И мы видим, что это уже происходит, и это нужно менять немедленно", - резюмировал Юрий Бойко.