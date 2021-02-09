Уровня стресса теперь можно измерить количественно. Ученые из Швейцарской федеральной политехнической школы Лозанны разработали сенсор для измерения уровня тревожности человека на основе мониторинга концентрации гормона стресса кортизола в его организме.

Специалисты сконструировали датчик, предназначенный для постоянного ношения на теле и оперативного измерения уровня стресса. Основой технологии является анализ состава пота человека, так как он содержит все биомаркеры состояния организма, сообщает kurs.com.ua.

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Отмечается, что базовая методика для работы с кортизолом была разработана в Стэнфордском университете еще несколько лет назад. Это был пластырь со специальным составом, который нужно было приложить к влажной от пота коже, чтобы получить мгновенную оценку уровня кортизола.

Швейцарские ученые разработали сенсор, который измеряет уровень кортизола в реальном времени и на постоянной основе. Это стало возможным благодаря применению сверхчувствительного электрода из графена, размещенного внутри такого же пластыря, который приклеивается на кожу. Его можно носить неограниченно долго и собирать данные за длительные промежутки времени, чтобы сопоставить их с конкретными событиями в жизни человека и выявить факторы стресса.

Ключевым преимуществом технологии ученые называют возможность детально отслеживать колебания уровня кортизола, который естественным путем сильно варьируется в течение суток. Также колебания гормонального уровня указывают на физиологические недуги, а не только эмоциональные переживания, поэтому их анализ - дело весьма непростое даже для специалистов.

Сенсор уже прошел лабораторные испытания и теперь отправляется в больницы Лозанны для тестирования на реальных пациентах со стрессовыми расстройствами.

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