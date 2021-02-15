В понедельник, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Так, речь идет о проектах законов №№5067-5069.

Проект №5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции.

предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу в качестве суда первой инстанции. Законопроект №5068 предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

предусматривает изменения в некоторые законы и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. Проект №5069 - изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Проекты законов №№5068-5069 Зеленский определил как неотложные. На сайте парламента тексты документов отсутствуют. Последний этап прохождения всех документов - переданы на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее Зеленский лично встретил пленных украинских моряков судна Stevia. В Украину вернулись моряки:Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.

Читайте также, в Украину с официальным визитом планирует приехать генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.