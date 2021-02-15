Воины-афганцы честно выполнили свой долг перед Родиной, и их право на поддержку и защиту со стороны государства не подлежит сомнению. Это касается и возвращения льгот в полном объеме, и качественного и доступного медобслуживания. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам 15 февраля, в День чествования участников боевых действий на территории других государств.

"Урезанные в конце 2014 г. льготы для афганцев и семей погибших были частично восстановлены в 2016-м. Однако семьи погибших афганцев, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, лишены права на бесплатный проезд в общественном транспорте, для них фактически отменили право на бесплатные лекарства. Реформа Супрун практически лишила ветеранов Афганской войны возможности получать своевременное, качественное и бесплатное медобслуживание", – отметил парламентарий.

Особо Сопредседатель фракции оппозиционеров остановился на отсутствии средств в бюджете для финансирования социальных статей расходов.

"Голосуя за бюджет-2021, монобольшинство, не стесняясь, обеспечило себя и силовые структуры повышенным финансированием. О том, что в стране есть афганцы и чернобыльцы, пенсионеры и люди с инвалидностью, которые нуждаются в поддержке государства, провластные депутаты забыли", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что ключевым для ветеранов Афганистана на сегодняшний день является получение качественной медицинской помощи.

"Все сложнее получить бесплатные лекарства, возможность своевременного санаторного лечения. Реформирование психоневрологических диспансеров привело к тому, что участники боевых действий оказались без столь необходимой для них психологической помощи. Это далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкиваются афганцы и члены их семей", – отметил он.

Юрий Бойко акцентировал, что власть должна в полном объеме восстановить все незаконно отобранные социальные льготы афганцам, внеся для этого соответствующие изменения в бюджет-2021.

"Правительство обязано найти способ, чтобы профинансировать госпитали и больницы для ветеранов, обеспечить качество и доступность медпомощи этой категории населения, вернуть фиксированный процент льготной оплаты за коммунальные услуги. А главное – помнить об этих людях не только в дни памятных дат", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.