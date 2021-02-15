Во время дискуссий об изменении Минских соглашений нужно учитывать необходимость согласия России, а также привязанность к ним международных санкций против нее, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Россия все время пытается делать вид, что она не является стороной конфликта, и пытается заставить Украину общаться с сепаратистами напрямую. Мы опираемся этой динамике и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства", - заявил де Понсен во время публичной дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?"

По его словам, изменение формата Минских соглашений вряд ли решит ситуацию, так как все зависит от политической воли России.

Также посол Франции подчеркнул, что пока нет "плана Б", необходимо придерживаться "плана А", то есть Нормандского формата и Минских соглашений.

Он добавил, что нужно всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России.

"Мы не думаем, что обсуждение формата полностью не имеет смысла… Но если не будет "Минска", не будет санкций (против России - ред.). Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию", - сказал посол Франции.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что сегодня минские договоренности выполнить невозможно. Он рассчитывает на переговоры в нормандском формате.

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