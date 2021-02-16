Франція підозрює російських хакерів у кібератаках [ Редактировать ]
Російські хакери під підозрою у Франції. Національне агентство з безпеки інформаційних систем виявило сліди кібератак, до яких можуть бути причетні громадяни РФ. Жертвами комп'ютерних нападів стали провайдери у сфері IT, особливо вебхостинг.
Однак французькі ЗМІ повідомляють, що під атакою бути й великі енергетичні й оборонні компанії країни. Перші спроби злому відбулися в 2017 і тривали протягом трьох років. Російські хакери використовували вразливість у програмі, яку розробила компанія Centreon.
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