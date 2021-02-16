Лидер культовой российской рок-группы объявлен угрозой для Украины [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список не въездных артистов лидера российской рок-группы "Крематорий" Армена Григоряна. Из информации, размещенной на сайте ведомства, следует, что рокера внесли в список во вторник, 16 февраля.
Армен Григорян считается одним из "динозавров" русского рока. Еще в далеком 1983 году он вместе с Виктором Троегубовым записал первый альбом "Крематория", получивший название "Винные мемуары".
Электрическое звучание коллектив впервые продемонстрировал в 1986 году на альбоме "Иллюзорный мир", тогда же группа получила гран-при фестиваля "Московской рок-лаборатории". Следующий релиз, "Кома", в 1988 году попал в список лучших альбомов года по версии журнала "Аврора".
Кроме Григоряна, в черный список попали еще четыре человека - участники "Хора Турецкого", который не раз выступал в оккупированном Крыму:
- Игорь Зверев;
- Евгений Тулинов;
- Вячеслав Фреш
- Михаил Турецкий (основатель и продюсер коллектива).
В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, по состоянию на 16 февраля в нем значится 176 человек.
Вместе с тем из "черного" списка не въездных артистов в сентябре 2020-го исключили российского рэпера Василия Вакуленко, больше известного как "Баста".
Ранее сообщалось, что известной исполнительнице танца живота запретили въезд в Украину.
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