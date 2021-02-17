Как узнать о заражении коронавирусом при отсутствии симптомов [ Редактировать ]
В 20% случаев заражения коронавирусом заболевание протекает практически незаметно, пациент может не чувствовать симптомов, либо замечать незначительные признаки. Тем не менее, радоваться рано, ведь для окружающих такие люди составляют особую опасность и могут их заразить.
Врач-ординатор Черноморской больницы, инфекционист Юлия Чобан рассказала, как можно определить заболевание.
Так, в течение 14 дней после контакта с инфицированным могут появиться симптомы. У большинства болезнь проходит в легкой форме, самые тяжелые случаи – у пожилых людей и у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Основные симптомы коронавируса:
- Повышение температуры тела
- Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель
- Одышка
- Утомляемость
- Слабость
- Головная боль
- Затрудненное дыхание
- Отсутствие обоняния
- Диарея и тошнота (редко)
Проявляться заболевание может в виде слабости, хронической усталости, периодической головной боли. КТ может показать признаки пневмонии, но если иммунная система сильная и организм крепкий и здоровый, то человек перенесет болезнь легко.
В первые дни болезни такие пациенты особенно заразны, так как не подозревают о заболевании.
Как проверить наличие коронавируса в организме
- ПЦР-тест. Чувствительность этого теста составляет от 68% до 78%. У 30% больных он может быть отрицательным.
- Выявление антигена SARS-CoV-2. Такой анализ помогает определить антиген вируса на начальном этапе.
- КТ грудной клетки. В зависимости от дня заболевания и течения болезни помогает выявить объем и степень поражения легких.
- Общие клинические анализы, с-реактивный белок
- ЭКГ
- ИФА-тесты. Для проверки после заболевания медики используют специальные тесты. Если в таком тесте оказывается иммуноглобулины IgM, то это говорит об остром процессе. Если IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел и у него есть антитела.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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