В 20% случаев заражения коронавирусом заболевание протекает практически незаметно, пациент может не чувствовать симптомов, либо замечать незначительные признаки. Тем не менее, радоваться рано, ведь для окружающих такие люди составляют особую опасность и могут их заразить.

Врач-ординатор Черноморской больницы, инфекционист Юлия Чобан рассказала, как можно определить заболевание.

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Так, в течение 14 дней после контакта с инфицированным могут появиться симптомы. У большинства болезнь проходит в легкой форме, самые тяжелые случаи – у пожилых людей и у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Основные симптомы коронавируса:

Повышение температуры тела

Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель

Одышка

Утомляемость

Слабость

Головная боль

Затрудненное дыхание

Отсутствие обоняния

Диарея и тошнота (редко)

Проявляться заболевание может в виде слабости, хронической усталости, периодической головной боли. КТ может показать признаки пневмонии, но если иммунная система сильная и организм крепкий и здоровый, то человек перенесет болезнь легко.

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В первые дни болезни такие пациенты особенно заразны, так как не подозревают о заболевании.

Как проверить наличие коронавируса в организме

ПЦР-тест . Чувствительность этого теста составляет от 68% до 78%. У 30% больных он может быть отрицательным.

. Чувствительность этого теста составляет от 68% до 78%. У 30% больных он может быть отрицательным. Выявление антигена SARS-CoV-2. Такой анализ помогает определить антиген вируса на начальном этапе.

Такой анализ помогает определить антиген вируса на начальном этапе. КТ грудной клетки . В зависимости от дня заболевания и течения болезни помогает выявить объем и степень поражения легких.

. В зависимости от дня заболевания и течения болезни помогает выявить объем и степень поражения легких. Общие клинические анализы , с-реактивный белок

, с-реактивный белок ЭКГ

ИФА-тесты. Для проверки после заболевания медики используют специальные тесты. Если в таком тесте оказывается иммуноглобулины IgM, то это говорит об остром процессе. Если IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел и у него есть антитела.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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