В среду, 17 февраля, областная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и шести участников преступной организации, занимавшихся совершением заказных убийств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Преступная группировка орудовала с 2016 по 2019 годы.

Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности, убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

Помимо этого, отметили в ведомстве, члены организации вместе с гражданином России, который находится в розыске, убили активистку Евромайдана, участвовавшую в боевых действиях в Дебальцево, медработника Амину Окуеву, а также совершили покушение на убийство ее супруга.

Заказчики этих убийств и покушений сейчас находятся в розыске.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладение огнестрельным оружием и боевыми припасами.

В случае доказательства вины фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Раньше сообщалось о том, что полиция Киевской области устанавливает причастных к убийству участницы антитеррористической операции на Донбассе Амины Окуевой.

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