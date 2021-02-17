В поездах Украины в ближайшее время появится беспроводной интернет по технологии Wi-Fi. На первом этапе проект будут внедрять в поездах категории "Интерсити +".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Поезда "Интерсити +" часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - отметил директор по информационным технологиям "Укрзализныци" Владимир Резник.

Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах "Интерсити +" на направлении Киев-Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления после того, как будет решена проблема покрытия слепых зон.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустит дополнительный поезд из Киева в Черновцы.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон. При этом провоз багажа в поездах "Укрзализныци" будут контролировать сильнее.

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