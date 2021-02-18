Депрессия - расстройство психического здоровья, при котором наблюдаются продолжительное подавленное настроение и другие симптомы, затрагивающие мысли, чувства, поведение и весь организм. Ее иногда сложно заметить сразу.

Одними из самых явных признаков депрессии являются регулярные устрашающие сновидения, пишет golos.ua.

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Мрачные места. Если во сне вы видите некое мрачное место (к примеру кладбище) или даже собственные похороны. Во время такого сна и после пробуждения человек часто чувствует свою вину за подобный сюжет.

Умершие в образе живых. Интересно, что если во время сна к человеку приходит понимание того, что этих людей нет в живых, то они принимают облик покойников.

Кошмары с чувством ужаса. Проснувшись, человек не сразу понимает, что это был всего лишь сон, а в момент осознания чувствует радостное облегчение. Подобные сны считаются эквивалентом панических атак.

Параллельные сны. Несколько несвязанных между собой снов, каждый из которых в течение одной ночи сменяет другой.

Сон во сне. Когда вам снится, что вы хотите спать, затем - что вы засыпаете и видите внутри сна еще один сон. То, что происходит в следующем сне, вы воспринимаете как реальность, отчетливо при этом осознавая, что перед этим видели сон. А когда вы действительно просыпаетесь, вам уже сложно понять, проснулись ли вы на самом деле или это очередной сон.

Спящий наблюдает за вами со стороны. Например, в то время как вас хоронят, вы можете наблюдать со стороны за своими похоронами. В один момент вы ощущаете себя сразу мертвым и живым. Вы также можете увидеть во сне, как участвуете в чем-то, и, в то же время, осознать, что вам это только снится. Более того, вы можете одновременно видеть сон и анализировать его.

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