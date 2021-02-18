Какие сны сигнализируют о депрессии [ Редактировать ]
Депрессия - расстройство психического здоровья, при котором наблюдаются продолжительное подавленное настроение и другие симптомы, затрагивающие мысли, чувства, поведение и весь организм. Ее иногда сложно заметить сразу.
Одними из самых явных признаков депрессии являются регулярные устрашающие сновидения, пишет golos.ua.
Мрачные места. Если во сне вы видите некое мрачное место (к примеру кладбище) или даже собственные похороны. Во время такого сна и после пробуждения человек часто чувствует свою вину за подобный сюжет.
Умершие в образе живых. Интересно, что если во время сна к человеку приходит понимание того, что этих людей нет в живых, то они принимают облик покойников.
Кошмары с чувством ужаса. Проснувшись, человек не сразу понимает, что это был всего лишь сон, а в момент осознания чувствует радостное облегчение. Подобные сны считаются эквивалентом панических атак.
Параллельные сны. Несколько несвязанных между собой снов, каждый из которых в течение одной ночи сменяет другой.
Сон во сне. Когда вам снится, что вы хотите спать, затем - что вы засыпаете и видите внутри сна еще один сон. То, что происходит в следующем сне, вы воспринимаете как реальность, отчетливо при этом осознавая, что перед этим видели сон. А когда вы действительно просыпаетесь, вам уже сложно понять, проснулись ли вы на самом деле или это очередной сон.
Спящий наблюдает за вами со стороны. Например, в то время как вас хоронят, вы можете наблюдать со стороны за своими похоронами. В один момент вы ощущаете себя сразу мертвым и живым. Вы также можете увидеть во сне, как участвуете в чем-то, и, в то же время, осознать, что вам это только снится. Более того, вы можете одновременно видеть сон и анализировать его.
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