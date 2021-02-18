Минздрав планирует провести две волны вакцинации от коронавируса в Украине. Вторая кампания по вакцинации может состояться через полгода - девять месяцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Читайте также Коронавирус в Украине: число жертв увеличивается

По словам главы Минздрава, первую кампанию по вакцинации необходимо провести очень быстро.

"Поскольку мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку обязательно, я имею в виду второй раз делать вакцинацию", - отметил он.

Степанов также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале.

Ранее сообщалось, что в Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса. На этом портале есть возможность ознакомиться с любой информацией о вакцинации от COVID.

Также мы писали о том, как узнать о заражении коронавирусом при отсутствии симптомов. В 20% случаев заражения коронавирусом заболевание протекает практически незаметно, пациент может не чувствовать симптомов, либо замечать незначительные признаки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.