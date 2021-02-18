В Минздраве заявили о второй волне вакцинации от COVID [ Редактировать ]
Минздрав планирует провести две волны вакцинации от коронавируса в Украине. Вторая кампания по вакцинации может состояться через полгода - девять месяцев.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.
По словам главы Минздрава, первую кампанию по вакцинации необходимо провести очень быстро.
"Поскольку мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку обязательно, я имею в виду второй раз делать вакцинацию", - отметил он.
Степанов также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале.
Ранее сообщалось, что в Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса. На этом портале есть возможность ознакомиться с любой информацией о вакцинации от COVID.
Также мы писали о том, как узнать о заражении коронавирусом при отсутствии симптомов. В 20% случаев заражения коронавирусом заболевание протекает практически незаметно, пациент может не чувствовать симптомов, либо замечать незначительные признаки.
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