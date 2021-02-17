В Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса: для чего он нужен [ Редактировать ]
В Украине появился информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса. Его запустило Министерство здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Так, на этом портале есть возможность ознакомиться с любой информацией о вакцинации против коронавируса.
На сайте можно узнать:
- об этапах и целевых группах вакцинации,
- какие вакцины будут использоваться,
- как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.
Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации.
Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. К концу февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников.
Также вебсайт содержит информационные панели со статистическими данными о ходе кампании по вакцинации в Украине.
Все сведения на сайте будут обновляться в режиме, приближенном к реальному времени.
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