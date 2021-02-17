В Украине появился информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса. Его запустило Министерство здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

Так, на этом портале есть возможность ознакомиться с любой информацией о вакцинации против коронавируса.

На сайте можно узнать:

об этапах и целевых группах вакцинации,

какие вакцины будут использоваться,

как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.

Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации.

Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. К концу февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников.

Также вебсайт содержит информационные панели со статистическими данными о ходе кампании по вакцинации в Украине.

Все сведения на сайте будут обновляться в режиме, приближенном к реальному времени.

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