Украина до сих пор не получила ни одной партии вакцин Источник: Facebook

В Украине на регистрации находятся три вакцины от коронавируса. Третьим препаратом, заявка на который была подана на регистрацию, стала вакцина, разработанная американской компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сегодня Украина получила заявление на регистрацию третьей вакцины для профилактики коронавирусной болезни под обязательство для экстренного медицинского применения. Соответствующие документы подал известный европейский производитель Pfizer. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины.

На данный момент на регистрации находятся вакцины:

Oxford/AstraZeneca;

Sinovac;

Pfizer.

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Напомним, что 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако из-за того, что наша страна не получила ни одной партии препаратов, кампанию вакцинации пришлось отложить на неопределенный срок. В Минздраве лишь надеются, что первая прививка будет сделана на этой неделе.