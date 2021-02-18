В четверг, 18 февраля, руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий рассказал, что поставки вакцина от коронавируса компании Pfizer начнутся в Украину в конце февраля - начале марта.

В настоящее время ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ожидает. Но по предварительной информации вакцина Pfizer должна приехать в конце февраля или в начале марта.

Представитель ЮНИСЕФ также рассказал, как будет проходить поставка вакцины в регионы.

Вакцину в Украину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Дальше эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего - поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов).

Напомним, что в Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Украине на регистрации находятся три вакцины от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.