Кардиологи назвали скрытые признаки сосудистых заболеваний [ Редактировать ]
Заболевания сердца и сосудов могут проявляться неочевидными признаками. Одну из самых распространенных сосудистых болезней - гипертонию - называют "тихим убийцей": она часто подолгу развивается, не привлекая к себе внимания, не выявляясь, передает newsyou.info.
Между тем, признаков опасного сосудистого нарушения, повышающего риск инфаркта и инсульта, не так уж мало. Но обычно они кажутся следствием достаточно безобидных явлений, недосыпа, усталости, пропуска приема пищи.
Кардиологи назвали такие неочевидные признаки сосудистых болезней;
- чувство тяжести в голове,
- дискомфорт в затылочной области,
- тошнота,
- головокружение,
- шум в ушах;
- мушки в глазах,
- одышка при физической нагрузке,
- резкие смены настроения,
- внутренняя напряженность.
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