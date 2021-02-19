Заболевания сердца и сосудов могут проявляться неочевидными признаками. Одну из самых распространенных сосудистых болезней - гипертонию - называют "тихим убийцей": она часто подолгу развивается, не привлекая к себе внимания, не выявляясь, передает newsyou.info.

Между тем, признаков опасного сосудистого нарушения, повышающего риск инфаркта и инсульта, не так уж мало. Но обычно они кажутся следствием достаточно безобидных явлений, недосыпа, усталости, пропуска приема пищи.

Кардиологи назвали такие неочевидные признаки сосудистых болезней;

чувство тяжести в голове,

дискомфорт в затылочной области,

тошнота,

головокружение,

шум в ушах;

мушки в глазах,

одышка при физической нагрузке,

резкие смены настроения,

внутренняя напряженность.

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