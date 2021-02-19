Первый трейлер новой экранизации игры Mortal Kombat появился в сети. Фильм Mortal Kombat станет перезапуском одноименной серии, в рамках которой уже вышли два фильма.

Трейлер опубликован на YouTube-канале Warner Bros, его можно посмотреть по ссылке.

В новой кинокартине главным героем станет MMA-боец Коул Янг, которого сыграет Льюис Тан. В экранизации также появятся классические персонажи игры Саб-Зиро (Джо Таслим), Скорпион (Хироюки Санада), Соня Блейд (Джессика Макнами), Шан Цзун (Хань Чинь), Лю Кан (Луди Лин), Райдэн (Таданобу Асано) и другие.

Режиссером фильма выступил Саймон Мак-Куэйд, а продюсером - Джеймс Ван (The Conjuring, Aquaman).

Изначально фильм Mortal Kombat должен был выйти на экраны 5 марта 2020 года, затем его выход был перенесен на 15 января 2021 года, а окончательной датой релиза является 16 апреля 2021 года. Картина выйдет прокат не только в кинотеатрах, но и в фирменном стриминговом сервисе HBO Max.

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