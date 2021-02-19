В Египте во время отдыха погибла украинка - жительница Ровно. Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем и скончалась во время подводного развлечения, сообщает "Радио Трек" со ссылкой на собственные источники.

Издание выяснило, что трагедия произошла во время сноркелинга.

Точная причина гибели женщины пока неизвестна.

"Во время сноркелинга мужчина плавал вместе с ней, но внезапно женщина исчезла из виду. Мужчина сразу позвал спасателей, но спасти женщину не удалось…", - отмечается в материале.

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