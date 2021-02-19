В Одессе сотрудники охранного агентства "Зевс" поиздевались над мужчиной просто во внутреннем кабинете торгового центра "Афина" - они заставили посетителя ТЦ умыться зеленкой.

Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов.

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"Опубликуйте, пожалуйста, анонимно. Данное событие происходит в магазине "Таврия-В" в "Афинах". Просто шок, куда смотрит администрация магазина. Бесчеловечность охраны. Вроде человек зашел со своим товаром в магазин без чека и не смог это доказать" , - написали очевидцы.

На видео инцидента видно, как охранники налили мужчине в руку зеленку и заставили его этим умыться. После этого один из представителей фирмы ударил его. Кроме охранников, на видео есть человек без формы, который также командует, что делать "задержанному".

Ранее мы писали о том, что военнослужащий случайно выстрелил из пушки в ТРЦ. Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание.

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