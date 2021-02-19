Глава Комиссии Киевсовета по вопросам правопорядка, инициировал программу борьбы с детской наркоманией [ Редактировать ]
На заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами было инициировано создание Координационного совета по противодействию распространения детской наркомании в столице. Об этом сообщил председатель комиссии, депутат Киевсовета от "оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Плужник.
"В настоящее время вопрос детской наркомании очень актуален. Возраст ребенка, который уже имел опыт употребления наркотиков, уменьшился до 12 лет. На это нельзя смотреть равнодушно и занимать пассивную позицию. Такая проблема есть, она должна решаться кардинально, с привлечением органов исполнительной власти, общества, родительских комитетов и общественных организаций. Ведь клубок проблем детской наркомании уже не решить силами какого-то отдельного ведомства", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что уровень борьбы с наркоманией в Киеве не соответствует требованиям настоящего времени - как со стороны правоохранительных органов, так и исполнительной власти.
"Когда на стенах и на заборах только закрашиваются интернет-каналы распространения наркотических веществ - это формальный подход к делу. Реальных результатов это не дает, если ни один сайт не был закрыт", - отметил Александр Плужник.
По его словам, нужно изменить подход к работе, когда подразделения Нацполиции, ювенальной полиции, органы самоуправления работают автономно и не имеют взаимодействия и обмена информацией.
Поэтому председатель комиссии предложил решать проблему комплексно и под постоянным контролем.
"Комиссия инициировала обращение к городскому голове о создании Координационного совета по вопросам профилактики наркомании и противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ и прекурсоров. Также предложено проводить ежемесячные заседания Координационного совета с отчетами по выявлению фактов распространения наркотических средств, заслушивание результатов профилактической работы по данному направлению. Вопрос будет стоять на контроле, как комиссии, так и общественных организаций, и мы будем ежемесячно информировать киевлян", - отметил Александр Плужник.
На заседание Постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами были приглашены руководители подразделений Национальной полиции, прокуратуры, директора школ, представители профильных общественных организаций.
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