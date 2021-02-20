В финале Australia Open японская теннисистка Наоми Осака стала победителем женского турнира. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Третья ракетка мира Осака выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Её соперница, американка Дженнифер Брэйди занимающая 24-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.

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Стоит отметить, что Осака выиграла уже четвёртый турнир "Большого шлема" в карьере. В полуфинале она обыграла 23-кратную чемпионку турниров "Большого шлема" Серену Уильямс.

Благодаря победе с понедельника Осака станет 2-й ракеткой мира. Наоми увезёт из Мельбурна чек на 2 113 375 долларов. Но это почти в 2 раза меньше, чем после скандального финала с Сереной на US Open – 2018.

Наоми Осака подошла к финалу не просто в роли фаворита. После победы над Сереной Уильямс в полуфинале японка получила такое количество комплиментов, которое не знала ни одна теннисистка уже много лет.

"Новый босс женского тенниса", "Новая королева", "Японская императрица" - как только фанаты и эксперты не называли Наоми.

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