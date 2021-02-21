Мама экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос, умерла из-за коронавирусной инфекции. Еще в декабре стало известно о ее болезни. Об этом сообщает Diario Olе.

Роналдиньо в декабре 2020 года сообщил, что его мать заразилась COVID-19. Она лежала в отделении интенсивной терапии.

Роналдиньо, являющийся чемпионом мира 2002 года и обладателем "Золотого мяча"-2005, завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был "Флуминенсе".

🙏🏻🇧🇷 Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19.



Te bancamos siempre, crack😔 pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7 — Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021

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