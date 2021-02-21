У известного футболиста случилось горе в семье из-за коронавируса [ Редактировать ]
Мама экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос, умерла из-за коронавирусной инфекции. Еще в декабре стало известно о ее болезни. Об этом сообщает Diario Olе.
Роналдиньо в декабре 2020 года сообщил, что его мать заразилась COVID-19. Она лежала в отделении интенсивной терапии.
Роналдиньо, являющийся чемпионом мира 2002 года и обладателем "Золотого мяча"-2005, завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был "Флуминенсе".
🙏🏻🇧🇷 Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19.— Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021
Te bancamos siempre, crack😔 pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста.
Кроме того, в Омске убили бывшего игрока футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша. 21-летний полузащитник погиб от удара ножом в сердце. Футболист поздно вечером возвращался с приятелем из пивного магазина. Оба были подвыпившие. В переулке на молодых людей напали неизвестные с ножом. Егор скончался на месте, его 22-летний друг в реанимации в тяжелом состоянии.
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