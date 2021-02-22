У Нігерії літак з військовими дивом уникнув падіння на житлові квартали [ Редактировать ]
У Мексиці розбився літак з військовими. Авіатроща сталася невдовзі після злету. Загинули шестеро людей, всі, хто був на облавку.
І схожа катастрофа трохи раніше сталася в Нігерії. Літак збройних сил упав біля міжнародного аеропорту Абуджі. Загинули семеро. За словами очевидців, пілот зумів відвести повітряне судно від житлових кварталів, воно впало на поле й повністю згоріло.
Вівіан Удех, свідок аварії:
Я була свідком того, як літак розбився. Я саме хотіла вийти з дому, коли побачила судно, що наближалося. Так, ніби воно мало приземлитися перед нашим комплексом. Я здивувалася - що це таке? Але пілот просто боровся за порятунок літака.
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