Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
На этой неделе продолжатся матчи первого круга 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник, 23 февраля, в Бухаресте встретятся лидер чемпионата Испании "Атлетико" и победитель Лиги Европы-2018/2019 лондонский "Челси" - победитель Лиги Европы-2018/2019.
В этот же день, в Риме сыграют "Лацио" и действующий чемпион Лиги чемпионов дортмундская "Бавария".
Еще два матча Лиги чемпионов запланированы на среду, 24 февраля. "Манчестер Сити" в Будапеште сразится с менхегладбахской "Боруссией". А в Бергамо "Аталанта" померяется силами с мадридским "Реалом".
Лига чемпионов, 1/8 финала
23 февраля:
- "Атлетико" - "Челси" 22:00 "Футбол 1";
- "Лацио" - "Бавария" 22:00 "Футбол 2".
24 февраля:
- "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" 22:00 "Футбол 1";
- "Аталанта" - "Реал" 22:00 "Футбол 2".
Напомним, что на прошлой неделе состоялись матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: "Барселона" - "ПСЖ" (1:4) и "Лейпциг" - "Ливерпуль" (0:2), "Порту" - "Ювентус" (2:1) и "Севилья" - "Боруссия" Д. (2:3).
Ответные поединки состоятся в марте: "Ювентус" - "Порту" и "Боруссия" Д. - "Севилья" сыграют 9 марта, "Ливерпуль" - "Лейпциг", "ПСЖ" - "Барселона" встретятся 10 марта, матчи "Манчестер Сити" - "Боруссия" М., "Реал" - "Аталанта" запланированы 16 марта, а "Челси" - "Атлетико" и "Бавария" - "Лацио" померяются силами 17 марта.
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