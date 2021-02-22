На этой неделе продолжатся матчи первого круга 1/8 финала Лиги чемпионов. Источник: uefa.com

На этой неделе продолжатся матчи первого круга 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник, 23 февраля, в Бухаресте встретятся лидер чемпионата Испании "Атлетико" и победитель Лиги Европы-2018/2019 лондонский "Челси" - победитель Лиги Европы-2018/2019.

В этот же день, в Риме сыграют "Лацио" и действующий чемпион Лиги чемпионов дортмундская "Бавария".

Еще два матча Лиги чемпионов запланированы на среду, 24 февраля. "Манчестер Сити" в Будапеште сразится с менхегладбахской "Боруссией". А в Бергамо "Аталанта" померяется силами с мадридским "Реалом".

Лига чемпионов, 1/8 финала

23 февраля:

"Атлетико" - "Челси" 22:00 "Футбол 1";

"Лацио" - "Бавария" 22:00 "Футбол 2".

24 февраля:

"Боруссия" М. - "Манчестер Сити" 22:00 "Футбол 1";

"Аталанта" - "Реал" 22:00 "Футбол 2".

Напомним, что на прошлой неделе состоялись матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: "Барселона" - "ПСЖ" (1:4) и "Лейпциг" - "Ливерпуль" (0:2), "Порту" - "Ювентус" (2:1) и "Севилья" - "Боруссия" Д. (2:3).

Ответные поединки состоятся в марте: "Ювентус" - "Порту" и "Боруссия" Д. - "Севилья" сыграют 9 марта, "Ливерпуль" - "Лейпциг", "ПСЖ" - "Барселона" встретятся 10 марта, матчи "Манчестер Сити" - "Боруссия" М., "Реал" - "Аталанта" запланированы 16 марта, а "Челси" - "Атлетико" и "Бавария" - "Лацио" померяются силами 17 марта.