В Техасе прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, в США, в городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. Там поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает KCEN TV.
Над местом инцидента клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров.
Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия. Несколько пожарных команд сейчас работают над ликвидацией пожара.
Отмечается, что в результате происшествия сгорел по меньшей мере один дом.
Информации о пострадавших нет.
EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE— KCENNews (@6NewsCTX) February 23, 2021
**WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25
Как ранее сообщалось, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.
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