Во вторник, 23 февраля, в США, в городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. Там поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает KCEN TV.

Над местом инцидента клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров.

Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия. Несколько пожарных команд сейчас работают над ликвидацией пожара.

Отмечается, что в результате происшествия сгорел по меньшей мере один дом.

Информации о пострадавших нет.

EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE



**WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25