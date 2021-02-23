Вакцину Pfizer зарегистрировали в Украине [ Редактировать ]
Вакцина от COVID производства американской компании Pfizer прошла регистрацию в Украине. Однако, точные сроки ее поставки в страну пока неизвестны.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.
"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield / AstraZeneca, которая производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.
Он также добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины.
Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали вакцину Covishield.
Также мы писали о том, что в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.
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