Бывший муж певицы Алины Гросу - бизнесмен Александр Комков, с которым она разошлась в сентябре прошлого года, впервые прокомментировал разрыв со звездой.

Так, в эфире одного из телеканалов Александр заявил, что они с Алиной разошлись по обоюдному согласию, пишет newsyou.info.

По словам бизнесмена, причиной развода стало именно желание разойтись, хотя Гросу отмечала, что инициатором разрыва стал именно он, а свое решение он объяснял тем, что "хочет попробовать с кем-то другим".

"Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве", - отметил Александр.

К слову, певица ранее рассказывала, что с самого начала ее родители советовали не спешить со свадьбой с Комковым и хорошо подумать. Так, папа Гросу был убежден, что отношения продлятся не более года и оказался прав.

Ранее мы писали о том, что Алину Гросу заметили в объятьях российского актера. Отмечается, что Алине давно приписывают роман с актером. Он часто снимается в ее клипах, а также пару замечают на курортах.

Также сообщалось, что сменившая пол актриса Эллен Пейдж объявила о разводе с женой.

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