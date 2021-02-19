Pfizer испытывает вакцину на беременных [ Редактировать ]
Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет. Первые участницы уже сделали прививки.
Об этом сообщается на сайте BioNTech.
Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.
Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.
Напомним, что в Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Украине на регистрации находятся три вакцины от COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Встреча пройдет с крупнейшим производителем
Украина ожидает на 500 доз COVID-вакцины AstraZeneca
Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации
После прививки в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально
Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19