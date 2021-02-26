Зима с ее лютыми морозами, наконец-то, отступает и совсем скоро ее заменит самое приятное время года – весна с ее солнечным теплом и открытием сезона путешествий. Все мы желаем запечатлеть лучшие моменты из наших приключений в наилучшем качестве под шикарными ракурсами и с самыми захватывающими эффектами.

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным видеооператором, начинающим блогером или просто любителем, снимающим для YouTube, вы прекрасно понимаете, что отличный контент – это то, что движет вашей фанатской базой и заставляет их жаждать большего.

Благо, в 2021 году современный смартфон заменяет почти любую видеокамеру, обеспечивает высококачественную съемку, а при помощи дополнительных приложений вовсе способен творить чудеса. Но им все равно не хватает одной важной детали.

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Один из самых сложных аспектов съемки на словах звучит просто – неподвижно держать камеру или плавно ее перемещать без тряски. Каждый сталкивался с такой проблемой, когда дрожащая камера или внезапный удар портили отснятый материал, что приводило к длительным пересъемкам.

Поэтому отличный способ улучшить качество вашей съемки во время путешествий – использовать стабилизаторы или стедикамы. Влогеры, туристы-ютуберы и известные инстаграммеры давно используют такие инструменты, как дроны, подвесы и стабилизированные камеры, для улучшения качества видеопроизводства.

Стабилизаторы совмещают стабильность съемки с маневренностью, улучшая качество видео в любых условиях так, словно они снимаются на профессиональном оборудовании. Эти набирающие популярность полезные аксессуары для смартфонов помогут любителям создавать невероятно качественный фото и видео контент для Instagram или TikTok, а профессионалы оценят их широчайшие возможности по раскрытию своего творческого таланта.

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При этом есть модели под любой кошелек. Если вы начинающий блогер, любитель или даже профессионал, но не хотите выкладывать огромные суммы на такие весьма узкоспециализированные аксессуары, то можете обратить внимание на недорогие стедикамы от компании FeiyuTech.

Рассмотрим несколько новинок 2021 года, которые предлагает FeiyuTech на рынке Украины.

FeiyuTech Vimble One

FeiyuTech Vimble One это карманный стабилизатор, созданный для ведения плавных прямых трансляций со смартфона. Гаджет оснащен инновационной функцией анти-встряхивания, которая компенсирует все неловкие и резкие движения.

Встроенный датчик ориентации способен настроить стабильность смартфона с помощью специальных моторов, устраняющих эффект дрожания рук для создания плавного видео.

В комплекте с аксессуаром идет специальный встроенный в стедикам удлинитель, который предлагает больше возможностей при съемке влогов или групповых селфи снимков.

Vimble One поддерживает встроенные камеры смартфонов. Подключаясь к одному приложению, стедикам способен непосредственно управлять функциями фотосъемки и видеосъемки встроенной камеры смартфона через кнопки на рукояти.

Ну и самое главное – у Vimble One современный и модный дизайн, а также компактный форм-фактор, который не занимает много места в личных вещах и его можно поместить в сумочку и взять с собой в неожиданное путешествие.

FeiyuTech Vimble 2S

FeiyuTech Vimble 2S – представляет собой улучшенную версию Vimble 2 – стабилизатора с системой подвесов для смартфонов. Новая модель получила эргономичную рукоятку для комфортного удержания Vimble 2S в руке.

Корпус изготовлен из термостойкого, низкотемпературного и высокопрочного материала, что делает его легким и прочным. При этом удлинение классического стабилизатора до 18 см дает больше свободы при съемке селфи и групповых фотографий. Это позволяет достигнуть более широкой рамки и легко захватывать красивые пейзажи.

Vimble 2S поддерживает встроенные камеры смартфонов на iOS и Android. Подвес может напрямую управлять функциями фотосъемки и записи встроенной камеры смартфона. Добавлен новый режим Ultimate POV, позволяющий вам перемещаться на 360 градусов в любом направлении. Даже сложные движения могут быть легко обработаны, и могут быть достигнуты более сложные углы. Новый физический моторный замок может фиксировать положение оси, что удобно для установки и балансировки, а также более безопасно и лучше для упаковки и переноски.

Новый улучшенный алгоритм снижает требования к точной балансировке во время настройки.

Встроенный скользящий рычаг способен быстро сбалансировать подвес, а при выключении он постепенно отключается, чтобы защитить ваш смартфон от повреждений.

Внутренняя батарея повышенной мощности обеспечивает до 12 часов рабочего времени. Причем зарядить гаджет можно как от внешнего аккумулятора во время его использования, так и от обычной зарядки, используя встроенный порт Micro USB.

Vimble 2S также поддерживает встроенные камеры смартфонов на iOS и Android, чтобы напрямую управлять функциями фотосъемки и записи встроенной камеры смартфона.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине анонсировали доступный мобильный стедикам FeiyuTech AK2000С.