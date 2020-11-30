Компания Fly Technology недавно анонсировала передовые стедикамы FeiyuTech для украинцев.

Мобильные стабилизаторы за последний год сильно улучшились, стали удобнее и обросли дополнительными возможностями, что доказывает наш свежий обзор DJI Osmo Mobile 4.

Теперь пришло время для FeiyuTech VLOG Pocket ­– стабилизатор для смартфонов начального уровня, который поможет новичкам улучшить качество съемок для своего влога в соцсетях или просто для любительской съемки.

Все потому, что стедикам (второе название стабиизатора) значительно улучшит качество видеозаписей с мобильных устройств, сглаживая любую дрожь типичную для съемки с рук.

Достаточно вставить телефон в стедикам, включите его, и моторчики реализуют "магию" в виде настоящей механической стабилизации изображения. Больше похоже на профессиональное кинопроизводство, чем на создание снимков на телефоне.

Звучит красиво, как же оно получится в деле? Рекомендуем узнать из нашего обзора на примере FeiyuTech VLOG Pocket.

Особенности FeiyuTech VLOG Pocket:

Очень компактный трехосевой стабилизатор.

Вес всего 272 г.

До 14 часов в режиме ожидания, около 8 часов съемочного времени, зарядка – в районе 1 часа.

Совместимость с платформами Android и iOS без перебоев.

Наклоны под углом до 240˚, крен — до 165˚ и панорама на 330˚.

Приятная и демократичная цена.

Комплектация

FeiyuTech VLOG Pocket поставляется покупателям в компактной белой коробочке, что даже удивляешься, как туда влез этот гаджет.

Все просто ­– он там находится в сложенном состоянии и не занимает много места. Вместе со стабилизатором есть маленький треножный штатив, кабель microUSB для зарядки и удобный чехольчик-сумка для транспортировки устройства.

В целом все скромно, но для полноценной работы все присутствует. Давайте распакуем и посмотрим детальнее.

Дизайн и конструкция

Первое, чем удивляет FeiyuTech VLOG Pocket, когда достаешь его из коробки – размер. Стедикам спокойно умещается в крупную ладонь в сложенном состоянии, и вполне способен даже уместиться в карман спортивной куртки или боковых карманов штанов.

Все устройство в сложенном режиме составляет всего 22 см в длину с прикрепленным штативом или всего 14,5 см без штатива и весит 272 грамма.

Вся конструкция пластиковая, но в ее состав входят другие материалы, в том числе поликарбонат. У него любопытное свойство: он плохо впитывает влагу, поэтому его добавляют в корпусы разнообразной техники, которая работает на воздухе.

Раскладывание и готовность к использованию занимает буквально секунды: откручиваем зажим, раскладываем подвес и открепляем три защелки моторчиков простым поворотом. Возле каждого моторчика даже находятся специальные маркеры, указывающие, в какую сторону крутить.

Несмотря на компактные размеры, подвес довольно прочный и мощный – посадочная площадка способна вмещать смартфоны весом до 240 грамм и диагональю до 6,5 дюймов, что подходит для большинства моделей.

Элементы управления и эргономика

В отличие от некоторых других стедикамов для смартфонов, на рукоятке FeiyuTech VLOG Pocket удивительно мало элементов управления – всего три кнопки: курок под указательным пальцем и две на фронтальной части для нажатия большим пальцем.

Но для управления их вполне достаточно, поскольку все они обладают несколькими возможностями:

Зажатие кнопки включения включает-выключает девайс, а краткий клик включенного стедикама блокирует или снимает его разблокировку;

Двойной клик по питанию меняет ориентацию с горизонтальной на вертикальную и наоборот.

Нижняя кнопка выполняет функцию затвора для видео-фото, а двойной клик – переключает режим съемки;

Двойное нажатие по курку выполняет выравнивания стедикама по горизонтали, а зажатие – отслеживание при удержании.

Единственное, чего очень сильно не хватает – джойстика. Когда смартфон установлен на штатив, хотелось бы управлять его положением в четырех направлениях физической кнопкой. Но производитель реализовал это программным путем со смартфона, что не совсем удобно.

Заряда FeiyuTech VLOG Pocket хватает на 8 часов беспрерывной работы

Возможности для съемки и производительность

В принципе FeiyuTech VLOG Pocket может работать и без прямого подключения к смартфону. Но для расширения функциональности и удобства лучше все же сделать сопряжение через Bluetooth 4.2 и воспользоваться возможностями бесплатной утилиты для Android и iOS – Feiyu ON.

Через Bluetooth будет работать кнопка затвора, а Feiyu ON обладает расширенными возможностями для съемки видео и фото.

Feiyu ON

Четырехпозиционный джойстик реализован программно

Функция Timelapse позволяет ускорить запись по мере того, как вы движитесь – идеальна для влога о путешествиях.

Подключение к стедикаму лучше делать через приложение Feiyu ON

SlowMo позволяет настроить несколько точек в пространстве и начать съемку, при которой FeiyuTech VLOG Pocket будет плавно поворачивать смартфон в нужном направлении, создавая таким образом красивый фильм со сменой планов. Для этого нужно предварительно настроить стедикам на тригону.

Но самое впечатляющее – функция Dolly Zoom, которая позволяет менять фокус по мере приближения к объекту, меняя таким образом задний план ­– получается, словно в голливудских фильмах. Ее еще называют "эффектом Хичкока" поскольку этот режиссер первым использовал этот трюк в кинематографе. Только тогда для этого требовалось дорогостоящее съемочное оборудование, а вы сможете воспользоваться этим недорогим гаджетом.

Есть также все трендовые фильтры, которые позволяют приукрасить свои полученные видеоролики перед тем, как отправить их в соцсети.

Feiyu ON позволяет пользователю просматривать отснятый материал, при этом все клипы доступны через приложение или загружаются непосредственно в свою библиотеку изображений. Нет необходимости рыскать по телефону, чтобы узнать, где они были спрятаны – все открыто.

Качество стабилизации получается очень хорошим, не хуже OSMO Mobile 4, только без возможности использовать джойстик для изменения направления. Но при функции Timelapse все же заметно пеший шаг. А при обычной съемке никаких претензий нет.

Итог

FeiyuTech VLOG Pocket – компактный, легкий и чрезвычайно простой в использовании мобильный стедикам. Он действительно стабилизирует отснятый материал так, что видео получается весьма плавным, словно снятым на профессиональную камеру – и такие возможности доступны новичку причем за небольшие деньги.

Качество сборки великолепно, дизайн приятный, управление – максимально простое и интуитивно понятное. Единственное нарекание – отсутствие четырехпозиционного джойстика, но это компенсируется программным обеспечением.

Данная модель отлично подойдет для начинающих блогеров и просто любителей, которые хотят научиться снимать красиво, но возможностей приобрести дорогую технику пока нет. Так как смартфон с фото- и видеокамерой есть почти у каждого современного пользователя, то достаточно только добавить к нему хороший стабилизатор, вроде FeiyuTech VLOG Pocket, и можно смело покорять YouTube или Instagram своим творчеством.

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