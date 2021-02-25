В Финляндии введут трехнедельный локдаун из-за пандемии коронавируса. Карантинные ограничения ужесточат с 8 марта. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает издание Yle.

Так, согласно решению правительства, в период с 8 по 28 марта учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение. Также в Финляндии будут приостановлены групповые занятия для лиц старше 12 лет.

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Правительство также внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общественного питания в большинстве регионов. Они смогут работать на доставку.

Кроме этого, в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти рекомендовали запретить проведение мероприятий с числом участников более шести человек.



Отмечается, что комендантский час в стране вводить не будут. При этом все нынешние ограничения сохранятся и далее. Даже по истечении трех недель ограничения будут сняты лишь частично.

Эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после рождественских праздников, частично из-за распространения более заразной "британской" мутации вируса. Сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в стране считаются "британским" штаммом коронавируса.

Ранее мы писали о том, что Финляндия усилит наказание за отказ от COVID-теста на границе. Тем, кто едет в страну и отказывается пройти тест, будет грозить штраф или даже тюремное заключение.

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