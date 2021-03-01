Инвесторы, которые потратили миллионы гривен на покупку украинских спиртзаводов, теряют деньги.

Молдавская компания СП "Zernoff" выиграла конкурс по покупке спиртзавода. Бизнесмены предложили 120 млн грн (вместе с НДС сумма равняется 144 млн грн) и оплатили регистрационный взнос в размере 5,473 млн грн, сообщают "Вести".

Однако инвесторы обнаружили явный "некомплект" оборудования и техники. Для того, чтобы не перечислять остаток суммы в качестве платы за предприятие, инвесторы обратились в Хозсуд Киева с просьбой приостановить сделку.

Бывший глава ФГИУ (Фонд госимущества) Александр Рябченко поясняет: такая ситуация, когда информации о заводе/активах либо недостаточно, либо она отсутствует вовсе, возникла после изменения законодательства в 2015-2016 годах.

"Произошло изменение программы приватизации, самого подхода к процессу: если раньше государство, выставляя что-либо на продажу, было обязано полностью оформить документы по этому объекту, в т.ч. долговые, сняв все отягощения, обеспечив все права (в том числе, на землю), то по нынешней технологии обязательства "очищать" объект уже нет", - объяснил Рябченко.

По этим причинам, "возможны сюрпризы разного рода".

"... завод стоит на земельном участке, который по сути не оформлен. У него есть долги по зарплате, или, скажем, на газ или воду, и переоформить его нельзя. И, что хуже всего, - никто за это вообще не отвечает!" - прокомментировал Рябченко.