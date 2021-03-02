Во вторник, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский получит прививку от коронавируса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так, президента вакцинируют в ходе поездки в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Зеленский получит прививку препаратом AstraZeneca.

Ранее сам Зеленский заявлял, что будет вакцинироваться вместе с украинскими военнослужащими.

Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать.

Ранее сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом. Также мы писали о том, что Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.

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